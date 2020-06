Ultime notizie calcio. Momenti di paura per Samu Castillejo. L'esterno spagnolo del Milan è stato vittima di una rapina oggi a Milano, come ha rivelato lui stesso in una story su Instagram.

"Ma a Milano tutto a posto? Mi hanno rapinato due ragazzi puntandomi la pistola in faccia".

Secondo quanto riportato da MilanNews, il giocatore (seguito in passato anche dal Napoli) si trovava in auto, quando due ragazzi gli hanno puntato la pistola e rubato un orologio.