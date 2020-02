Allarme Coronavirus Serie A, Milan-Genoa a forte rischio rinvio: la decisione nelle prossime ore

Serie A - Milan Genoa, rinvio possibile ancora in Serie A. In vista del prossimo turno Serie A, come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, anche Milan-Genoa del prossimo weekend (domenica ore 12.30) è a forte rischio rinvio a causa del Coronavirus.

Milan Genoa rinvio, rischio Coronavirus Italia e Serie A

La decisione arriverà nelle prossime ore. Tutto dipenderà da quanto sarà lungo l’arco di tempo che il provvedimento coprirà. La decisione del governo in questo fine settimana è stata quella di sospendere ogni manifestazione sportiva in programma. Sarà valutata ora dopo ora la situazione in Lombardia, ed ora è forte rischio Milan-Genoa. Probabile che si giochi, invece, a porte chiuse il ritorno di Europa League tra Inter e Ludogorets valido per i sedicesimi di finale di ritorno.