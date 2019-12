Sky - Mertens-Napoli, il belga accetta i due anni! Distanza economica tra le parti, c'è la volontà di rinnovare

Calciomercato Napoli - Il Napoli lavora in vista della prossima sessione di mercato. Acquisti, cessioni ma soprattutto rinnovi. In partciolare si tratta per quello di Dries Mertens. L'attaccant belga ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e in queste ore la dirigenza azzurra è al lavoro per il rinnovo per non perderlo a zero. Come riportato da Sky Sport, l'offerta azzurra è di 3 milioni per un prolungamento di altri due anni, quindi fino al 2022, mentre la controproposta di Mertens è di 4 milioni.

Mertens

Rinnovo Mertens-Napoli, la situazione

Come riportato da Sky Sport, l'intesa tra le parti può essere raggiunta perché c'è la volontà di tutti per proseguire insieme ancora. Il belga ha accettato i due anni di contratto dopo la richiesta di firmare per un triennale. Inter e Borussia Dortmund i club più interessati a Mertens, oltre a Cina e Qatar. La priorità resta però il Napoli, con la distanza economica che ora è di 1 milione di euro. A riportarlo è Sky Sport.