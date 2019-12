Sky - Mertens-Napoli, proposto biennale a 3 milioni più bonus! Ha una clausola di 10 milioni, può essere esercitata entro il 10 gennaio

Calciomercato Napoli - Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Mertens

Mertens-Napoli, la situazione sul rinnovo

"Offerta di 3 milioni più bonus per due anni da parte del Napoli a Dries Mertens. Il calciatore vorrebbe firmare per 4 milioni e non per 3 milioni più bonus. Il mercato per Mertens è vivo, ha una clausola rescissoria di 10 milioni che può essere esercitata entro il 10 gennaio".