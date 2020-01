Il Mattino - Rinnovo Mertens: il Napoli non va oltre il binnnale da 3.5, il belga chiede un riconoscimento di 5 mln. L'Inter lo vuole a parametro zero

Calciomercato Napoli - Dries Mertens torna ad allenarsi con il gruppo. Come riporta Il Mattino, il calciatore ha in testa il record di gol di Marek Hamsik (121) contro i suoi 118. Quattro gol con la maglia azzurra che dovranno arrivare in questa stagione però, perché è molto probabili che l'attaccante belga non rinnovi il contratto con gli azzurri.

Mertens

Calciomercato Napoli: rinnovo Mertens

Il contratto del belga scadrà il 30 giugno, il patron De Laurentiis ha rifiutato sirene importanti, quelle provenienti da Barcellona e da Londra, sponda Chlesea, con offerte inferiori ai 10milioni per il cartellino. Con il mercato vicinissimo alla fine si ha la certezza che Mertens sarà azzurro per altri sei mesi. Poi, ci sarà da discutere un rinnovo proposto dal Napoli e finora bloccato dall’entourage del giocatore. Il club ha offerto un biennale da 3.5 milioni a stagione che pareggia l’attuale ingaggio (4 milioni) con bonus importanti legati a gol e presenze. Mertens ha smesso di chiedere un triennale, si accontenterebbe di arrivare fino al 2022 con il Napoli, ma chiede una cifra vicina ai 5 milioni, immaginando di meritare un riconoscimento per quanto fatto ed anche per vedersi pareggiata l’offerta di altri club, tra cui l’Inter, che vorrebbero strapparlo al Napoli a parametro zero.