Mazzarri esonero, Sky - Moreno Longo possibile traghettatore, summit in corso con la dirigenza negli spogliatoi dopo Lecce-Torino

Serie A - Mazzarri esonero. Torino Lecce risultato finale. Il risultato Lecce Torino termina con netto 4-0 a sfavore dei granata. Alessandro Deiola firma con un gran gol il vantaggio, poi a valanga Barak, Falco e Lapadula. Lecce Torino mette Mazzarri con le spalle a muro. Summit in corso dirigenza del Torino scena in questi minuti negli spogliatoi dello stadio di Lecce. L'allenatore a 25 minuti dalla fine della gara ha ripetuto più volte, come riportato da Sky Sport: ‘Non vedo l’ora che finisca’.

Mazzarri

Mazzarri esonero, le ultime dopo Lecce Torino: Moreno Longo in pole

Risultato Lecce Torino amaro per i granata per l'ennesima volta in questa settimana. Mazzarri esonerato, l'ipotesi è sempre più plausibile secondo sky Sport. L'allenatore del Torino, dopo Lecce Torino è pronto a dire addio. Dimissioni o esonero Mazzarri: i quattro gol di Deiola, Barak, Falco e Lapdaula mettono ko il Toro di Mazzarri. L'esonero può arrivare in queste ore. Summit immediato in corso negli spogliatoi dello stadio di Lecce tra la dirigenza, allenatore e squadra. Moreno Longo ipotesi traghettatore fino a fine stagione, De Blasi l'altra idea per sostituire il tecnico.