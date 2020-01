Mauro: "Gattuso l'uomo giusto, Insigne l'uomo di Napoli-Juve. Sono mancati i rapporti umani quest'anno"

Ultimissime calcio Napoli - Massimo Mauro, ex attaccante di Napoli e Juve, parla della sfida di domenica a Il Mattino.

«Credo che sarà una partita difficilissima per il Napoli che già di suo non vive un buono momento. In più si aggiunga che la Juve è fortissima e sta entrando sempre più in forma. Se il Napoli vuole portare a casa la partita dovrà tirare fuori una grande prestazione dal punto di vista della personalità. Mi aspetto che sia la partita di Insigne. Perché è quello che ha maggiore personalità e può tirare fuori la giocata importante. Sono molto preoccupato per questo momento del Napoli, l’unica cosa che mi da un po’ di ottimismo è l’arrivo di Gattuso. È un combattente e non molla mai. Dopo quello che è successo a Napoli non sarà facile avere una ripresa alla grande. Serve ritrovare serenità. La stagione non è iniziata male, i casini sono arrivati pian pano e ho avuto l’impressione che non siano andati i rapporti tra le persone. Credo sia stata una sconfitta un po’ di tutti».