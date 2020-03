Notizie calcio - Ieri la notizia della positività al Coronavirus di Blaise Matuidi della Juventus. Intanto, nelle ultime ore, la moglie del calciatore della Juve, Isabelle Matuidi, ha postato un messaggio su Instagram riguardo il test positivo al COVID-19 di suo marito Blaise:

"Se non avessimo fatto il test, non l'avremmo mi saputo. E' una malattia pericolosa perché si può essere portatori asintomatici, proprio come mio marito".