Martino: "Mancini non sarà contento di dover fermare la Nazionale, impossibile programmare a lungo termine in queste condizioni"

Ultimissime calcio Napoli- Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Mancini non sarà contento se il turno di campionato si recupererà nel turno della pausa delle Nazionali. E' una strada percorribile giusta, qualcosa perderà la Nazionale. Bisognerà guardare avanti passo dopo passo, impossibile prendere decisioni a lungo termine, non sappiamo a cosa stiamo andando incontro. Non sappiamo se già abbiamo raggiunto il picchio più alto. Dobbiamo capire come potrà evolversi il tema partite in chiaro, è una situazione troppo complessa. Entriamo in un campo politico".