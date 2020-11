Marrucco: "Gattuso sta crescendo, nel 4-3-3 Mertens può tornare nel suo ruolo naturale"

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fulvio Marrucco, agente: "Ibrahimovic e Gattuso sono molto fumantini, molto amici e di grande personalità. Rino sta crescendo dal punto di vista tecnico, basando tutto sulla propria personalità: la tribuna di Mario Rui e Ghoulam lo dimostrano. Manda sempre messaggi molto forti, lasciando intendere che chi non si impegna al 100% non scende in campo. Assenza Osimhen? Penso giocheranno con un 4-3-3, perché il reparto più forte del Milan è il centrocampo con giocatori strutturati e veloci, probabilmente un uomo in più a fare la guerra potrebbe aiutare. Conoscono perfettamente quel modulo e Mertens potrebbe tornare nel suo ruolo, reduce dai successi col Belgio. Baggio o Zola? Baggio è stato il calciatore italiano più forte della storia, falcidiato dagli infortuni".