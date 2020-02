Marolda a CN24: "Koulibaly non vale meno di 80 milioni, troppo presto per parlare di Gattuso confermato"

Ultimissime calcio Napoli - Francesco Marolda è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Parlare della conferma di Gattuso è troppo presto, contano i risultati in questo momento. Saranno i risultati a decidere il suo futuro. Diventa difficile dire a Gattuso grazie e arriverderci se dovesse superare il turno di Champions. Koulibaly in questo mercato non vale meno di 80 milioni, anche dopo l'anno molto sotto tono. Gattuso non vede assolutamente Lozano, si sta giocando le sue carte in modo molto deciso e forza anche contro la volontà del club. Spero nella sua riconferma".