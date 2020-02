Mandato a CN24: "Profilo strategico sbagliato sui rinnovi di Mertens e Callejon, per fortuna il belga non ha nessun accordo"

Ultimissime calcio Napoli - Tommaso Mandato, agente, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il cammino migliore delle italiane in Europa è quello dell'Atalanta. Grandi risultati del Napoli, ma con organico, miglioramenti e risultati dico Atalanta, è un miracolo calcistico. Non si può arrivare a così pochi mesi dalla fine della stagione con i contratti di Callejon e Mertens in scadenza. Sotto il profilo strategico è un grande errore. Abbiamo una grande fortuna che Mertens ancora non si è accordato con nessuno. Gattuso cerca la carica dai calciatori che hanno giocato meno, con il Torino gara importantissima".