Maifredi: "I giocatori del Napoli conoscono a memoria i meccanismi del 4-3-3, la stagione la riprendi solo se il gruppo è unito"

Ultimissime calcio Napoli - Gigi Maifredi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "Il Napoli fa da anni a memora il 4-3-3, è il modulo perfetto per questi giocatori. Il 4-4-2 è più scolastico, ma devi avere i meccanismi in testa ben precisi. Una stagione si può riprendere se il gruppo è veramente unito, se il gruppo è spaccato diventa dura".