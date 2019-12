"Ma chi sei Marzullo?". Siparietto tra Gattuso e una giornalista [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Gennaro Gattuso show in conferenza stampa. Una collega chiede al nuovo allenatore del Napoli: "Perché secondo te il Napoli ha scelto te?". La risposta di Gattuso: "Sembri Marzullo quando fai così, mi hai messo (ride, ndr). Il fatto di aver scelto il Napoli l'ho già spiegato. Sono venuto in una grande società, composta da grandi persone. E' una squadra composta da grandi calciatori. Ho subito detto di sì. Discussioni sul denaro ce ne sono state poche. Perché mi hanno scelto? Ma che ne so! Forse perché son brutto, con la barba".

Irrompe infine Edo De Laurentiis: "Perchè è un campione del mondo evidentemente".