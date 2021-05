"Ma che stai facendo? Vai a rivedere al Var!", Handanovic contro Calvarese per il rigore dubbio alla Juve [VIDEO]

Serie A news. L'ennesimo episodio che farà discutere e interrogare sull'utilità del Var. Concesso un rigore generoso alla Juventus per un contatto più che dubbio per un intervento sul finale di partita tra Cuadrado e Perisic, dove l'esterno bianconero sembra cercare e accentuare il contatto.

Cuadrado Perisic, Juve-Inter

Moviola Juve - Inter 3-2, rigore generoso ai bianconeri

Mentre due minuti prima Irrati al Var aveva giustamente segnalato l'autogol regolare di Chiellini, in questo caso il fischietto in campo si è arrogato il diritto di decidere in autonomia senza interpellare i colleghi in cabina di regia.