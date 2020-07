Napoli- Lite furibonda Chiariello-Bargiggia a Radio Punto Nuovo. Il giornalista napoletano ha provato a scherzare ad inizio collegamento con Bargiggia: "Sei tra i più odiati al Napoli". Immediata però la risposta del giornalista di Mediaset che non ci sta allo scherzo e replica in malo modo: "Non siete intelligenti, mi sono rotto i cogl**ni".

