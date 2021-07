Lega Serie A, annunciati i club per la stagione 2021/22: manca la Salernitana! Arriva un segnale molto forte per Claudio Lotito da parte della Serie A che ha deciso di escludere al momento la Salernitana anche dal grafico per la prossima stagione. Calendario Serie A 2021/22: date e pause

