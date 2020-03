Lecce, Sticchi Damiani: "Spero che nell'incontro di mercoledì tutti parlino con dignità, sbagliato rinviare a maggio"

Ultimissime calcio - Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Siamo di fronte ad una soluzione delicata. Rinviate le gare a porte chiuse di sabato mattina è una scelta che ha sorpreso tutti. I recuperi a giochi ormai quasi fatti non mi sembra giusto. Recuperare nel fine settimana e rinviare un turno completo ad un'altra data sarebbe giusto. Siamo stati tutti convocati mercoledì mattina a Roma, speriamo di garantire al meglio il continuo del campionato. L'Atalanta è una squadra fortissima atleticamente, possono essere devastanti. Dispiace il 2-7 dopo il 2-2 recuperato nel primo tempo. Meriti all'Atalanta. Questa vicenda sembrava riguardare pochi rinvii e partite, poi si è allargata ed è stata portata in Assemblea. Sono sicuro che mercoledì tutti rappresenteremo le cose con la stessa dignità. Speriamo che non tutti portino l'acqua al proprio mulino ma che si arrivi a una decisione unita. Il 13 maggio non garantisce la regolarità del campionato per squadre che si devono salvare o arrivare ad altri obiettivi. Ieri clima importante, alla fine della gara e del 2-7 la squadra è stata applaudita da tutti i tifosi. E' segno di una maturità importante di tutti, la squadra viene dalla C e sta lottando per la salvezza".