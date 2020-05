Lecce, il patron Sticchi Damiani: "Idea playoff non la trovo giusta. Protocollo? Ne servirà un altro per riprendere il campionato"

Ultime notizie calcio. Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Si sta facendo tutto il possibile per riprendere con cautela e prudenza. L’ultima versione del protocollo ha accontentato maggiormente le parte, garantendo maggiore sicurezza per la ripresa degli allenamenti collettivi. Per fare il punto della situazione, oggi abbiamo un protocollo che disciplina cosa avverrà fino alla ripresa del campionato, scongiurando la quarantena ed il ritiro obbligatorio delle squadre in caso di una positività. Qualora poi dovessimo riprendere, lo scopriremo il 28 maggio, ci sarà poi bisogno di un altro protocollo per disciplinare gli eventi”.

Sull'ipotesi playoff: "Sono dell'idea che debbano giocare tutti per concludere il torneo, pensare che solo alcuni debbano scendere in campo non è una soluzione che mi piace".