Ultimissime calcio Napoli - Igli Tare è intervenuto a Sky Sport nel pre partita di Lazio-Napoli. Ecco quanto evidenziato a CalcioNapoli24: "Con il Napoli è molto importante. La classifica non conta nulla in questo momento, giochiamo con una nostra diretta concorrente. E' molto importante per la classifica vincere questa partita. Arrivare ai nostri 120 anni in questo modo, è fantastico".