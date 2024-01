Notizie Calcio Napoli - Riscaldamento fatale ieri per Mattia Zaccagni: l’attaccante della Lazio, infatti, si è fermato poco prima del fischio d’inizio saltando così l’altra semifinale di Supercoppa che ha poi visto l’Inter vittoriosa con un perentorio 3-0 proprio come il Napoli. Come riporta Il Tempo oggi in edicola, l’attaccante ora rischia di star fermo ben due settimane saltando forse anche Atalanta-Lazio del 4 febbraio.