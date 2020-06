Lazio, Inzaghi: "Prima avevamo più certezze, adesso siamo a corto di uomini"

Notizie Calcio Napoli - Intervenendo in conferenza stampa, il tecnico Simone Inzaghi spiega come la sua Lazio sta affrontando la ripresa del campionato dopo il lungo stop:

"Prima avevamo tante certezze come squadra, poi siamo stati fermi parecchio tempo. Abbiamo qualche problema di uomini, ma ci siamo preparati bene.

Purtroppo non siamo riusciti a fare più di un'amichevole, quella con la Ternana sabato. Le altre per fortuna avevano la Coppa Italia. Infortunati? Leiva, Lulic, Marusic e Luiz Felipe non ci saranno domani, speriamo di recuperare almeno Marusic per la Fiorentina. Non ci saranno neanche Adekanye e Moro, ma sono convinto degli altri. Lulic ha avuto un infortunio molto serio, probabilmente ce lo darà il prossimo anno. Luiz Felipe ha avuto una lesione di primo grado, Leiva ha un fastidio che non gli permette di allenarsi regolarmente".