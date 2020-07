Tante assenze in casa Lazio in vista della sfida in programma domani sera contro la Juventus all'Allianz Stadium.

Oltre ai lungodegenti Marusic, Leiva, Lulic e Correa, si sono aggiunti nelle ultime ore gli infortuni di Radu e in mattinata i problemi muscolari di Luis Alberto e Jony che non partiranno con la squadra per Torino.