Notizie Serie A. David Silva è stato ad un passo dal firmare con la Lazio, salvo cambiare idea all'ultimo diventando un giocatore della Real Sociedad. La notizia è stata mal digerita dalla società capitolina ed in particolare dal ds Tare che ha rilasciato le seguenti parole ai microfoni del sito ufficiale della Lazio:

"Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l'uomo".