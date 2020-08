Lazio, addio a David Silva: adesso il nuovo obiettivo è James Rodriguez, da superare la concorrenza di Ancelotti e dell'Atletico Madrid

Notizie Serie A. Incassata la beffa per David Silva, la Lazio cambia subito registro e punta su James Rodriguez. Come riportato da Tuttosport, i capitolini starebbero sondando il terreno per il grande ex obiettivo del Napoli:

"Nelle ultime ore il nome più accostato ai biancocelesti è James Rodriguez. A favore della Lazio c’è la scadenza del contratto nel 2021 e la voglia del colombiano di provare a cimentarsi in altri campionati, l’Italia è tra questi. I contro sono legati al suo stipendio (guadagna 7 milioni a stagione, per Silva la Lazio si era spinta fino a 4 bonus compresi), alle difficoltà nel trattare con il Real sul prezzo e alla concorrenza dell’Everton di Ancelotti (che lo voleva anche al Napoli) e dell’Atletico Madrid".