Lautaro bestemmia, ma nessuna prova Tv: eppure le telecamere (con audio) c'erano eccome | FOTO

Dal labiale quella di Lautaro Martinez sembrava a tutti gli effetti una bestemmia. Per esserne certi ci sarebbe voluta la prova tv: una testimonianza diretta e incontestabile, una registrazione audio che permettesse al giudice sportivo di attestare senza ragionevoli dubbi he quella di Lautaro in Juve-Inter era stata a tutti gli effetti una bestemmia, punita dal regolamento con la squalifica.

Prova Tv

La prova Tv non è arrivata eppure - come dimostrano le immagini che circolano in rete in questi giorni - Lautaro era chiaramente in favore di camera. Dunque, se quella bestemmia è stata pronunciata, una delle telecamere nei paraggi deve averla necessariamente registrata con audio limpido.

Peccato che il Giudice Sportivo però non abbia disposto l'acquisizione delle immagini per vederci chiaro.