La precisazione del dottor D'Andrea: "Le mie dichiarazioni non sono riferite a calciatori o atleti professionisti, ma solo ai pazienti che sono in cura da me"

Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha pubblica una intervista al dottor Enrico D’Andrea, medico dello staff sanitario del Napoli e specialista in medicina fisica e riabilitazione. Riguardo a tale intervista, il dottor D'Andrea ci tiene a precisare che le sue parole sono riferite ai suoi pazienti e non a calciatori o atleti professionisti. Questa la sua precisazione:

"In relazione a una mia intervista apparsa oggi su un quotidiano, voglio precisare che le mie dichiarazioni non sono riferite ovviamente a calciatori o atleti professionisti in generale ma solo ed esclusivamente ai pazienti che sono in cura da me per il recupero da varie patologie e che in questo periodo non hanno potuto effettuare terapie nè svolgere attività fisica a causa delle misure preventive adottate in seguito alla emergenza sanitaria"