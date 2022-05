La Lega Serie A dice 'no' alla contemporaneità: Empoli-Salernitana si gioca sabato

Quella di questo week-end sarà la penultima giornata del campionato di calcio italiano 2021-2022. La stagione è ormai agli sgoccioli e molte squadre si giocano il futuro proprio in questi giorni: tra queste, anche la Salernitana, che è ad un passo dal compiere la storica impresa che varrebbe la salvezza in Serie A. Per il prossimo sabato 14 maggio alle ore 15:00 è prevista la partita Empoli-Salernitana, che dunque si giocherà in anticipo rispetto alle partite di Cagliari e Genoa, le altre due squadre impegnate nella lotta salvezza.

Serie A, rifiutata la richiesta della Salernitana

Secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Repubblica, "l'assemblea della Lega A, tenutasi ieri nel Salone d’Onore del Coni, non ha accolto l’istanza della Salernitana che aveva chiesto la contemporaneità delle gare del prossimo turno oltre che di quelle dell’ultima giornata. La partita aprirà la penultima giornata di campionato e questo consentirà alle dirette concorrenti della squadra di Nicola di giocare conoscendo già il risultato della Salernitana".