La ASL blocca la Salernitana: 25 persone in isolamento dopo la positività di cinque tesserati

Diventa sempre più complicata la situazione epidemiologica in casa Salernitana. Dalla ricostruzione dei contatti stretti effettuata dall'Asl di Salerno, sulla base delle dichiarazioni rese dai 5 tesserati positivi (4 calciatori ed un massaggiatore), sono finite in isolamento altre 25 persone, considerate contatti stretti. Ne parla Ottopagine:

"I soggetti interessati dal provvedimento disposto dall'Asl di Salerno dovranno affrontare un periodo d'isolamento la cui durata dipenderà dal numero di dosi di vaccino ricevute. In ogni caso nessuno di loro potrà prender parte alla sfida di giovedì contro il Venezia. Resta da capire, a questo punto, quale sarà la decisione della Salernitana. La documentazione dell'Asl è stata trasmessa anche alla Lega A che, per il momento, non ha preso alcuna decisione. In bilico, tra l'altro, c'è anche la trasferta di Verona: come era accaduto già ad Udine, infatti, l'Asl di Salerno sembra intenzionata a vietare gli spostamenti del gruppo granata. La situazione, dunque, è particolarmente complessa e nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi sviluppi"