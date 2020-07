L'ex Parma Ciaschini a CN24: "Barcellona vulnerabile, il Napoli può farcela. Questa squadra somiglia a Gattuso"

Napoli - Giorgio Ciaschini, ex Parma, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Barcellona attuale non è il solito o quello di inizio campionato, è vulnerabile come ha detto lo stesso Messi. Il Napoli è in ottimo momento e deve mantenerlo per far si che sia una partita aperta. Gattuso è uno che mette dentro tutto, la squadra somiglia molto a lui”.