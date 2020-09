Filippo Galli, ex allenatore del Milan Primavera ai tempi di Petagna, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Andrea Petagna è un grande calciatore, spero che farà benissimo al Napoli, ha tutte le qualità per farlo. Napoli è la piazza giusta".