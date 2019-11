L'editoriale di Scozzafava: "Giuste le multe e gli stipendi fermi, ma ora serve il dialogo! ADL rientra dagli Stati Uniti, può incontrare i calciatori"

Notizie calcio Napoli - Vi proponiamo di seguito l'editoriale di Monica Scozzafava per il Corriere del Mezzogiorno:

"I freni sono dentro la squadra, il Napoli gioca al tira e molla: si infiamma e ritrova energia, poi si arrende e mostra il volto timido e scoraggiato delle ultime prestazioni. Come fosse un pugile messo all’angolo, prova a rialzarsi ma lo sforzo non gli riesce. Avrebbe voglia di lasciarsi alle spalle il peggio delle ultime settimane, ma evidentemente non sa come. Il modulo, gli allenamenti e le qualità tecniche non bastano se manca il dialogo. La squadra ha bisogno di un chiarimento per ripartire. Un confronto con il club, al quale chiedere soprattutto scusa per la notte folle della rivolta. I giocatori sono in un limbo: consapevoli del grande errore e colpiti da silenzio della società e dalle multe che domani arriveranno inesorabili. Forse tra azioni e punizioni sarebbe stato funzionale e utile un confronto, anche acceso. Per ricominciare. Immaginare a San Siro un Napoli troppo diverso da quello visto contro il Genoa sarebbe stato velleitario proprio per lo stato d’animo che fin qui abbiamo raccontato, ma chi aspettava una reazione, anche di orgoglio, non è rimasto deluso. Una consolazione, certo. Che non smuove la classifica, nè allontana il malessere costante di un gruppo che ha smarrito entusiasmo e forse anche energie. In un altro momento, vista anche la caratura dell’avversario, il Napoli la partita l’avrebbe vinta. San Siro invece ha dato la risposta più ovvia che ci si potesse aspettare: squadra del vorrei ma non posso. L’impegno dei singoli c’è stato: Allan è tornato a battagliare come ai bei tempi, Zielinski è venuto fuori alla distanza con autorevolezza e personalità. Koulibaly e Maksimovic, coppia attenta in fase difensiva, hanno tenuto a bada avversari non di livello ma con voglia di strafare. Insigne e Lozano non si sono fatti mancare vivacità e intraprendenza. Non è bastato perchè il gruppo, tutto, è molle. Ha perso fiducia e consapevolezza. Questo scenario è preoccupante in vista dell’impegno di mercoledì contro il Liverpool. Basteranno le motivazioni in un campo dove i Reds non hanno ancora perso? Basterà l’obiettivo qualificazione ad allontanare gli incubi? La stagione non può essere buttata alle ortiche e il Napoli deve riprendere a vincere. I tre punti mancano da sei gare e il rischio concreto è che ci si possa abituare. La scossa serve come il pane, domani De Laurentiis rientra dagli States: non andrà a Liverpool ma potrebbe decidere di rispondere a una delle telefonate dei calciatori che gli sono arrivate nei giorni scorsi. Multe e stipendi fermi, giusto così. Ma le scuse bisogna accettarle".