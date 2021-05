L'Atalanta passeggia come previsto sul retrocesso Parma per 5-2 al Tardini in una partita senza storia e vola al secondo posto in classifica in attesa del match tra Juventus e Milan di questa sera. Il Benevento cade in casa per 3-1 contro il Cagliari in un nervosissimo scontro salvezza. 0-0 nell'altro scontro per la permanenza in Serie A tra Verona e Torino.

Guarda la classifica in allegato!