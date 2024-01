L'AIA ferma Nasca: "Errore grave in Inter-Verona, andava annullato il gol di Frattesi per fallo di Bastoni"

Andrea Gervasoni, ex-arbitro e assistente del designatore Gianluca Rocchi, ha commentato ad Open VAR su DAZN l'errore sul gol di Frattesi e ha commentato il weekend arbitrale di Serie A:

"Non siamo soddisfatti di questo weekend. Stop per Nasca: ripartirà dalla Serie B. Dobbiamo capire il motivo del mancato intervento del VAR sul gol di Frattesi: andava annullato per il fallo intenzionale di Bastoni sul giocatore avversario. E' stato un errore? Assolutamente sì. Dovremo parlare con il Var Nasca per capire se ha considerato l'intervento di Bastoni un body check e invece è lui che intenzionalmente va a colpire con il corpo il difensore avversario. Decisioni corrette invece su altri episodi".