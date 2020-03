Calciomercato Napoli - Marash Kumbulla dell'Hellas Verona è finito nel mirino di tanti club: Everton, Manchester United, Watford in Premier, Lipsia, Eintracht Francoforte in Bundesliga e Napoli ed Inter in Serie A. Affare da circa 20-30 milioni. Intanto, come riportato dal Corriere dello Sport, l'Inter osserva con attenzione la crescita di Kumbulla. La rivelazione del Verona sembrerebbe il rinforzo ideale per sostituire Godin in uscita a fine stagione.