Juventus, Pirlo mastica amaro: "Rigore dubbio, se fosse successo a noi ci sarebbero stati più casini! Il Napoli non ha mai tirato in porta"

Notizie Serie A. Andrea Pirlo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Napoli-Juventus. Ecco quanto evidenziato dal CalcioNapoli24.it:

"Non abbiamo mai subito un tiro in porta e abbiamo perso per un episodio dubbio. Contenti per la prestazione, ovviamente non per il risultato. Abbiamo fatto girare poco velocemente la palla e loro si posizionavano con troppa facilità, ci è mancato davvero solo il gol stasera. E' una sconfitta pesante perchè rischiamo di perdere punti dalla vetta, ma per vincere partite devi fare gol".

Sulle polemiche arbitrali: "A fine gara ho detto a Doveri che se non ammonisce il portiere per perdite di tempo è inutile. Rigore dubbio? Sarebbe rigore sempre per queste dinamiche se si adattasse sempre questo metro, se fosse successo a noi ci sarebbero stati molti più casini o polemiche. Ci sono stati tanti episodi dubbi, come la seconda ammonizione di Di Lorenzo, spesso perchè si gioca contro la Juventus molti fischi arbitrali possono creare troppo rumore. Ora però dobbiamo guardare avanti e pensare alle prossime partite".

Sulla prestazione dei singoli: "Giocando così tante partite è normale che ti possa mancare lucidità. Tutti hanno fatto bene, è mancato solo il gol".

Su Gattuso: "Sono contento per lui perchè è un amico, ma io avrei preferito vincere".