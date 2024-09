Juventus-Napoli, settore ospiti aperto ai napoletani: il dato sui biglietti venduti

Ultime news Serie A - Sold out nel settore ospiti dei napoletani per Juventus-Napoli, ne parla il Corriere del Mezzogiorno:

"Da qualche anno la trasferta nella Torino bianconera è diventata accessibile ai tifosi azzurri, basta ricordare la gioia del settore ospiti nella notte del gol di Raspadori che di fatto il 23 aprile 2023 ha inaugurato la festa scudetto durata poi fino all’ultima giornata di campionato, quando il Napoli il 4 giugno affrontò la Sampdoria.

Il settore ospiti all’Allianz Stadium è sold out da molto tempo. I tifosi del Napoli hanno compiuto un atto d’amore, comprando i biglietti al prezzo di 45 euro più le commissioni web prima che fosse annunciata la data e l’orario della gara. Oltre ai sostenitori organizzati residenti in Campania e possessori di tessera del tifoso, ci saranno tanti cuori azzurri in arrivo dal Nord Italia, dai club di Bologna, Verona, Milano, Genova e dalla stessa Torino. Per i tifosi del Napoli residenti in Campania sarà la seconda trasferta che potranno seguire dopo quella di Cagliari mentre c’è stata il divieto per l’esordio a Verona a causa degli scontri che si sono verificati nella scorsa stagione. Juventus-Napoli è la madre di tutte le partite, tantissimi tifosi volevano esserci, anche più di quelli che sono riusciti ad acquistare il biglietto. Probabile che saranno sparsi anche nelle tribune".