Juventus-Napoli alla seconda giornata! Sarri incontra subito gli azzurri all'Allianz Stadium

Il Napoli affronterà la Juventus nella seconda giornata di Serie A in trasferta all'Allianz Stadium. La gara ovviamente più attesa per i tifosi partenopei. Maurizio Sarri, così, incontra i suoi ex tifosi già a fine agosto. Uno scherzo del destino che per la richiesta del Napoli di giocare le prima due giornate fuori casa si è concretizzato in trasferta all'Allianz Stadium. Gli azzurri sbarcheranno in Piemonte tra il 31 agosto e il 1 settembre, attesa in tal senso il calendario anticipi e posticipi.