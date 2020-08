Juventus, Matuidi dopo l'addio: "Cambio allenatore? Non era in programma. Sarri è timido, ecco cosa ha fatto quando ero positivo al Covid..."

Notizie Serie A. Blaise Matuidi ufficialmente non è più un giocatore della Juventus. Ecco le sue parole ai microfoni de L'Equipe:

"A gennaio mi aveva contattato l'Inter Miami ma io ero convinto di continuare alla Juve. Poi a fine giugno si sono rifatti vivi e allora a luglio mi sono incontrato con la dirigenza juventina e gli ho chiesto di risolvere il mio ultimo anno di contratto. Non ho parlato con Pirlo, per quel che ne so a quei tempi non c'era in ballo un cambio allenatore".

A proposito di tecnici: "Mai avuto problemi con Sarri, è uno che lavora molto sulla tattica. Penso sia una persona molto timida, non va necessariamente incontro agli altri. Ma durante la mia positività mi ha colpito: mi ha chiamato tutti i giorni per sapere come stavo, ho scoperto l'uomo".