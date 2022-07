Juventus-Koulibaly, Chirico svela: "Offerti 6-7 milioni d'ingaggio, l'agente gli ha dato del 'matto' se non accetta"

Notizie Napoli. La Juventus continua ad essere attenta alla situazione Kalidou Koulibaly, in scadenza nel 2023 con il Napoli ed individuato dai bianconeri come sostituto ideale del partente De Ligt. A parlare delle mosse in casa Juventus a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Marcello Chirico.

Koulibaly

Calciomercato Juventus, ultime su Koulibaly