Juventus, Higuain si ferma in allenamento per un fastidio muscolare

Come riporta il sito di Sky Sport, tengono banco le condizioni di Gonzalo Higuain in casa Juventus. L'attaccante argentino è stato costretto a interrompere nella mattinata di oggi l'allenamento sui campi della Continassa prima del termine per un fastidio muscolare. A chiarire l'entità dell'infortunio accusato dal centravanti saranno gli accertamenti in programma nelle prossime ore al JMedical. Solo allora sarà possibile avere un quadro più chiaro delle condizioni del Pipita, 8 reti e altrettanti assist in stagione con la maglia della Juve in 34 presenze ufficiali. Ultimo straniero della rosa bianconera a ritornare a Torino per la ripresa degli allenamenti dopo essere stato in Argentina accanto alla mamma malata, Higuain si era presentato in forma brillante alla ripartenza degli allenamenti in gruppo. Ora questo problema muscolare, le cui conseguenze verranno stabilite nelle prossime ore.