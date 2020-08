Serie A - Già la scorsa estate Gonzalo Higuain era destinato a lasciare la Juventus, poi tutto cambiò. Intanto, come riportato da Graziano Campi di Top Calcio 24, la Juve avrebbe un piano preciso per Higuain. Il calciatore potrebbe essere messo fuori dalla lista Champions League e venduto a gennaio, come capitato con Emre Can.