Juventus, Cristiano Ronaldo sempre più "ricco": è il primo calciatore della storia a diventare miliardario

Ultime notizie calcio. Nel bene e nel male Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sè. Come riportato da Tuttosport, il portoghese è il primo calciatore della storia a diventare "miliardario" secondo la classifica Forbes. E' il terzo sporitvo a riuscirci, il primo nell'ambito del calcio:

"Prima di lui ci erano riusciti solo il golfista Tiger Woods nel 2009 (a seguito del suo accordo di sponsorizzazione a lungo termine con la Nike) e il pugile Floyd Mayweather nel 2017 (grazie alle entrate dalle vendite pay-per-view). Per quanto riguarda il modo in cui Cristiano Ronaldo ha raggiunto questa cifra, nel dettaglio il portoghese ha guadagnato 650 milioni di dollari sul campo durante i suoi 17 anni da professionista e, secondo quanto riportato da Forbes, dovrebbe raggiungere i 765 milioni di dollari di stipendio in carriera grazie al suo attuale contratto, che si concluderà nel giugno del 2022"