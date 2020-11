Serie A - Juventus, arrivano notizie non positive per i tifosi bianconeri su Cristiano Ronaldo. Come riportato da Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo di Sky Sport, Cristiano Ronaldo non è convocato per la partita con il Benevento. Ronaldo salterà dunque il match col Benevento, questa la deicisione di Andrea Pirlo.