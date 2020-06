Juventus, Chiellini: "Accentuare contatti? Lo fanno anche i grandi campioni. Ronaldo un messia come Pelé e Maradona"

Serie A - Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport.

La simulazione è una malizia.

Queste cose le tolleri.

Qual è stato l’impatto di Ronaldo sulla squadra?

«Il primo anno una scoperta, un boost incredibile, un entusiasmo contagioso, è arrivato il messia, uno dei messia del calcio, come è stato con Pelé e Maradona così è con Cristiano e Messi. Ci ha alzato il livello non appena si è presentato, non a caso abbiamo fatto una stagione sensazionale fino alla conquista dello scudetto. Un ritmo difficilmente ripetibile. Un peccato essere arrivati ad aprile in quelle condizioni perché avremmo meritato di giocarcela alla pari fino in fondo anche in Champions. Quando hai uno così, devi giocare per lui, inutile nasconderlo. Cristiano è un valore aggiunto e va sfruttato come tale».