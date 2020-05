Giorgio Chiellini è un difensore della Juventus e fa parte della Nazionale italiana.

Giorgio Chiellini, biografia e curiosità

Giorgio Chiellini è un calciatore italiano, difenosre e capitano della Juventus e della nazionale italiana. Nato a Pisa è poi cresciuto a Livorno. Da piccolo sognava di diventare un giocatore di pallacanestro. Nonostante la carriera da calciatore si è prima diplomato presso il liceo scientifico "Federigo Enriques" di Livorno con 92/100, e poi nel 2010 si è laureato in economia e commercio presso l'Università degli Studi di Torino, con una votazione finale di 109/110. Ha poi nel 2017 conseguito la laurea magistrale in business administration, ottenendo una votazione di 110/110 con lode. Ha vinto otto campionati consecutivi di Serie Acon la maglia della Juventus (da 2011/12 a 2018/19), oltre a vincere quattro Coppe Italia consecutive (da 2014/15 a 2017/18), quattro Supercoppe di Serie A (2012, 2013, 2015, 2018) e un campionato di Serie B sempre con la Juventus (2006-07). Con la nazionale italiana è stato finalista all'Europeo 2012 e terzo classificato alla Confederations Cup Brasile 2013. E' considerato uno dei migliori difensori della sua generazione, eletto tre volte migliore difensore AIC (2008, 2009 e 2010) e inserito cinque volte nella squadra dell'anno AIC (2013, 2015, 2016, 2018 e 2019), tre nell'ESM Team of the Year (2013, 2015 e 2018), due nella squadra della stagione della UEFA Champions League (2015 e 2018) e una nella squadra dell'anno UEFA (2017).

Chiellini

Girgio Chiellini età

Ha 35 anni, essendo nato il 14 agosto 1984.

Dove è nato Giorgio Chiellini?

Chiellini è nato a Pisa in Italia.

Giorgio Chiellini fratelli

Ha una sorella e due fratelli, tra cui il gemello Claudio, suo procuratore e dirigente sportivo.

Giorgio Chiellini moglie

E' spostato con Carolina Bonistalli dal 2014. La coppia ha due figlie, Nina e Oliva.

Giorgio Chiellini altezza

E' alto 1.87 cm.

Giorgio Chiellini stipendio

Chiellini percepisce uno stipendio di 4 milioni di euro a stagione dalla Juventus.

Giorgio Chiellini Instagram

Il suo account ufficiale Instagram è @giorgiochiellini.

Giorgio Chiellini, la carriera

Livorno 1997-2004 : trasferitosi a Livorno con la famiglia, cresce nel settore giovanile dello storico club italiano. Fa il suo esordio tra i professionisti con la prima squadra all'età di 16 anni in Serie C1 . Con il Livorno gioca per quattro stagioni, arrivando fino in Serie A con la promozione nel 2003-04 . Il calciatore è acquistato dalla Roma nel 2003 , ma poi il cartellino del promettente difensore è perso alle buste dal club giallorosso nel giugno 2004 per l'offerta di 3 milioni di euro da parte del Livorno . Il giorno successivo viene acquistato dalla Juventus .



: trasferitosi a con la famiglia, cresce nel settore giovanile dello storico club italiano. Fa il suo esordio tra i professionisti con la prima squadra all'età di in . Con il Livorno gioca per quattro stagioni, arrivando fino in nel . Il calciatore è nel , ma poi il cartellino del promettente difensore è perso alle buste dal club giallorosso nel per l'offerta di da parte del . Il giorno successivo viene acquistato dalla . Fiorentina 2004-2005 : acquistato dalla Juventus nell'estate del 2004 , viene ceduto in prestito alla Fiorentina per la stagione 2004/05 . Mette a segno 37 presenze stagionali e 3 gol , una di queste proprio contro la Juventus . Alla Fiorentina , viste le grandi prestazioni da terzino sinistro , ticeve la chiamata della Nazionale italiana di Marcello Lippi .



: , viene . Mette a segno , una di queste proprio contro la . Alla , viste le grandi prestazioni da , ticeve la chiamata della di Marcello . Juventus: 2004-oggi: arriva a 21 anni alla Juventus di Fabio Capello nel 2005 dopo un anno di prestito alla Fiorentina. Il debutto arriva il 15 ottobre 2005, contro il Messina, gara vinta 1-0. Dopo soltanto tre giorni arriva anche l'esordio in Champions League nella partita persa 2-1 in casa del Bayern Monaco. Vince lo scudetto in quella stagione, poi revocato in merito alle vicende di Calciopoli, con la Juventus declassata d'ufficio in Serie B. Nel campionato di B, sotto la guida di Didier Deschamps, diventa titolare nel ruolo che poi ricoprirà per il resto della sua carriera, il difensore centrale. Con il passare degli anni diventa un leader all'interno dello spogliatoio e bandiera della Juve come Del Piero e Buffon. Arriva a vincere 8 scudetti, 4 Coppa Italia e 4 Supercoppa Italiana, con la Juventus raggiunge per due anni la finale di Champions League, persa con il Barcellona e il Real Madrid. Negli anni riesce a raggiungere una grande intesa con Barzagli e Bonucci (chiamati la BBC). La stagione 2019-20 inizia con il suo gol vittoria nella trasferta di Parma alla prima di campionato, poi dopo qualche giorno in allenamento si procura la rottura del legamento crociato. Torna in campo il 16 febbraio 2020 nel match con il Brescia.

Chiellini

Giorgio Chiellini, la carriera in Nazionale

Chiellini esordisce con la nazionale maggiore dell'Italia il 17 novembre 2004, sotto la gestione di Marcello Lippi, nell'amichevole contro la Finlandia giocata a Messina. E' nel giro della Nazionale dal 2000 avendo giocando dall'Under 15 all'Under 21. Ha vinto un Europeo Under 19. Con il passare degli anni diventa senatore e capitano anche della Nazionale, superando le 100 presenze con la maglia dell'Italia.

Suarez e Chiellini

Giorgio Chiellini Libro

Il 12 maggio 2020 esce il suo primo libro 'Io, Giorgio'. Il difensore racconta la sua carriera attraverso un libro e svela tanti retroscena di spogliatoio e litigi con Felipe Melo, Balotelli, Suarez, Vidal, Bonucci e tanti altri. Molte le polemiche in queste settimane, proprio di questi calciatori 'attaccanti' che hanno replicato in merito al libro scritto dal calciatore della Juventus.