Calciomercato - Repubblica Torino dà spazio alle condizioni di Federico Bernardeschi, che dopo aver abbandonato il ritiro azzurro per un problema muscolare tornerà a disposizione di Pirlo ad ottobre.

Un nuovo controllo è fissato per la terza settimana di settembre - si legge sul quotidiano -, ma le speranze di averlo a disposizione per il via al campionato sono minime.

Il calciatore è stato accostato anche al Napoli nel caso in cui gli azzurri cedessero Milik alla Juventus.