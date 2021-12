Juventus: Allegri recupera 3 big per il Napoli

Ultime notizie sulla Juventus e sui recuperi e le condizioni dei calciatori della Juventus infortunati. Allegri recupera tre calciatori importantissimi per Juve Napoli.

Come svelato da Tuttosport la Juventus di Allegri recupera diversi calciatori per il Napoli. Federico Chiesa si sta già allenando da solo alla Continassa, rinunciando alle ferie per rientrare il prima possibile. Giovedì sono attesi anche Paulo Dybala e Giorgio Chiellini in gruppo: tutti e tre sono possibili titolari contro il Napoli, con Massimiliano Allegri che dopo tanto attendere ha finalmente gran parte della rosa a disposizione. Compreso Danilo, che torna ma è ancora indietro nel recupero fisico.