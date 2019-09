Juve, Mandzukic escluso dai convocati per Firenze: cessione all'estero vicina per il croato

Mario Mandzukic non fa parte dei convocati per il match tra Juventus e Fiorentina. Nessun problema fisico per il croato, però, che sembra ormai fuori dai piani tecnici della Vecchia Signora, come dimostra l’esclusione dalla lista per la Champions League.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’assenza al Franchi è stata decisa di comune accordo da calciatore e club: saltata l’opzione Al-Gharafa, l’attaccante sta valutando altre opportunità di calciomercato all’estero e potrebbe lasciare Torino nei prossimi giorni.