Juve-Inter, disastro Calvarese: manca pure l'espulsione di Kulusevski per doppia ammonizione!

Notizie Serie A. Juventus-Inter è finita 3-2 ma sul risultato pesa la direzione arbitrale disastrosa di Calvarese, che concede il rigore decisivo a Cuadrado nei minuti finali, su un fallo a dir poco dubbio commesso ai danni di Perisic (il video qui). Sul giudizio dell'arbitraggio, però, gravano anche altri errori: tra tutti quello della mancata ammonizione a Kulusevski che sarebbe valsa l'espulsione del calciatore juventino nel primo tempo.

Kulusevski

Juve-Inter moviola: Calvarese grazia Kulusevski

Kulusevski è stato ammonito ad inizio partita per un brutto fallo su Hakimi. Al 25' minuto, però, sul risultato di 1-0 per la Juve grazie al tap-in di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore, Kulusevski frana addosso a De Vrij, con il giocatore dell'Inter in netto anticipo. L'arbitro Calvarese sceglie di non estrarre il secondo cartellino giallo, l'ammonizione che sarebbe valsa il cartellino rosso.